Uruguai tem dúvida no gol e pode perder mais um jogador contra o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico uruguaio Óscar Tabárez ainda tem dúvidas na equipe que vai escalar para enfrentar o Brasil nesta quinta-feira (21) em Montevidéu. As principais incertezas estão no gol, uma vez que Muslera está suspenso e no meio de campo, pois Cristian Rodríguez está com problemas físicos e pode ser o quarto desfalque do time que além do goleiro titular não conta com Luis Suárez -também suspenso- e Álvaro Pereira, que fraturou a perna. No gol, o vascaíno Martín Silva parece ser o favorito para ficar com a posição. Mas o treinador disse que ele compete em condições de igualdade com Campaña e Conde. No meio, Rodríguez participou normalmente de uma parte do treinamento, mas foi deixado fora da outra pois está com uma contratura muscular na perna e precisou receber atendimento médico. Ele deixou o campo antes do fim da atividade. Os médicos ainda não deram uma posição oficial sobre a situação. Caso o atleta do Peñarol não possa jogar, o mais provável é que Diego Laxalt, do Genoa, seja o seu substituto.