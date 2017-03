Ministro da Agricultura faz vistoria em frigorífico da Lapa, na região de Curitiba

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, está no Paraná para acompanhar a vistoria da unidade da Seara na cidade da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira (21). O frigorífico produz frango e exporta para a China e foi alvo de mandado de busca e apreensão da Operação Carne Fraca, deflagrada na última sexta-feira, 17.

A Operação da Polícia Federal investiga um esquema de fraude na produção e comercialização de carnes e embutidos, além do crime de corrupção envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e produtores de carnes. O levantamento revelou a adulteração de produtos e venda de carne vencida e estragada. Das 21 fábricas investigadas, 18 ficam no Paraná.

Há ainda a suspeita de que partidos políticos tenham sido beneficiados com o pagamento de propina. Considerada a maior operação da PF, quando se fala em números, a Carne Fraca obteve 309 mandados, sendo 37 de prisão. Nesta terça-feira (21), vence o prazo das prisões temporárias de 11 investigados.

De acordo com informações da assessoria do ministro, após a vistoria, ele lamentou o ocorrido e disse que irá dar transparência ao processo de investigação, além da intervenção dos escritórios da Superintendência do Minsitério da Agricultura do Paraná e de Goiás. “Estamos no comando e no controle desta situação e não há risco nenhum para ninguém”, declarou Maggi,

O ministro afirmou que o país tem 4.837 plantas (unidades produtoras) no Brasil. Destas, 21 estão sob suspeita e seis estavam exportando. Maggi afirmou que o país não vai exportar produto das unidades investigadas.