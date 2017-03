Paraná Clube contrata cinco reforços

Lucas Kal e Pedro Bortoluzo (foto: Divulgação/Paraná Clube)

No último dia para novas inscrições para o Estadual, o Paraná Clube fechou com cinco novos reforços para a reta final do Campeonato Paranaense e visando também a sequência da Copa do Brasil e a largada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dentre as novidades, um velho conhecido da galera paranista. O atacante Robson, destaque do Tricolor na temporada passada, está de volta à Vila Capanema. “Fui muito feliz aqui. Vivi o melhor momento da minha carreira e espero retomar tudo isso, sabendo que o grupo está muito bem. Chego para agregar”, avisou o jogador de 25 anos, que se apresenta amanhã.

Além de Robson, o Tricolor trouxe do São Paulo dois jovens talentos: o zagueiro Lucas Kal, 21 anos, e o atacante Pedro Bortoluzo, 20. A dupla chegou na manhã desta terça-feira (21) ao Ninho da Gralha e já iniciou a bateria de testes físicos e clínicos antes de ser integrada aos trabalhos com o grupo do técnico Wagner Lopes. Lucas Kal terá sua primeira experiência fora do São Paulo, mas, em 2013, já vestiu a camisa da seleção brasileira. “Foi na disputa da Copa 2 de Julho, em Salvador, pela equipe Sub-17”, disse o jogador.

Pedro Bortoluzo foi o artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado, marcando 8 gols. Também se destacou nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores Sub-20. “Minha característica é de finalizador. Fiz muitos gols na base do São Paulo e espero repetir esse desempenho, agora no Paraná”, afirmou. Kal e Bortoluzo vêm por empréstimo junto ao clube paulista. “São oportunidades de mercado que surgiram e não podiam ser desperdiçadas. Os dois têm muita qualidade”, disse o executivo de futebol Rodrigo Pastana.

Experiência

Além dos três atletas vindos do Morumbi, o Paraná também fechou com o experiente atacante Rafinha, 29 anos. Paulista de Osasco, ele estava no Audax, mas construiu sua carreira no futebol japonês, onde chegou a trabalhar com o técnico Wagner Lopes. “Ele me conheceu lá. Era, na época, o auxiliar do José Carlos Serrão. Fico feliz com essa oportunidade que estou tendo aqui no Paraná”, comentou o jogador.

Rafinha começou no Nacional, de São Paulo, mas depois passou por vários clubes do futebol japonês, equipes tradicionais como o Gamba Osaka e o Yokohama Marinos. Também teve uma boa passagem pela Coréia do Sul. “Sei da tradição do Paraná e da necessidade de conquistas. O time está muito bem e chego para ajudar o clube nessa sua luta por títulos e pelo acesso”, concluiu o jogador.

Para fechar este ciclo final de contratações no primeiro quadrimestre, o Tricolor também acertou com o volante Maycon Canário, 22 anos. O jogador, formado nas categorias de base do Atlético-PR, chega para ser mais uma opção no setor de marcação, com boa qualidade na saída de bola. “Agora é trabalhar forte para buscar meu espaço. Sei que time está muito bem e a concorrência é grande, mas confio no meu potencial”, disse Canário. O volante já vestiu a camisa da seleção brasileira Sub-17, na disputa do Mundial do México, em 2011.

Confira a ficha dos reforços:

Robson

Nome: Robson dos Santos Fernandes

Idade: 25 anos (30/05/1991, Campinas-SP)

Altura: 1,79m

Peso: 76kg

Posição: atacante

Clubes: Ponte Preta-SP, São Caetano-SP, Anapolina-GO, Comercial-SP, Ferroviária-SP, Rio Claro-SP, São Caetano-SP, São Paulo-SP e Paraná Clube

Pedro Bortoluzo

Nome: Pedro Gomes Bortoluzo

Idade: 20 anos (17/07/1996, Fernandópolis-SP)

Altura: 1,83m

Peso: 78kg

Posição: atacante

Clubes: São Paulo-SP e Paraná Clube

Lucas Kal

Nome: Lucas Kal Schenfeld Prigioli

Idade: 21 anos (16/03/1996, Campinas-SP)

Altura: 1,86m

Peso: 78kg

Posição: zagueiro

Clubes: São Paulo-SP e Paraná Clube

Rafinha

Nome: Rafael dos Santos de Oliveira

Idade: 29 anos (30/06/1987, Osasco-SP)

Altura: 1,71m

Peso: 80kg

Posição: atacante

Clubes: Nacional-SP, Avispa Fukuoka-JAP, Paulista-SP, Juventus-SP, Thespa Kusatsu-JAP, Gamba Osaka-JAP, Ulsan Hyundai-COR, Yokohama Marinos-JAP, Audax-SP e Paraná Clube

Maycon Canário

Nome: Maycon Lucas Nogueira Mansano

Idade: 22 anos (28/07/1994, Alvorada do Sul-PR)

Altura: 1,74m

Peso: 70kg

Posição: volante

Clubes: Atlético-PR, Foz-PR, Internacional-SC, Paranavaí-PR e Paraná Clube