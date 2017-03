(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlético Paranaense pode receber até R$ 11 milhões de patrocínio da Caixa Econômica pela temporada 2017. No ano passado, o banco estatal pagou R$ 6 milhões para o clube. O Coritiba também ganhou R$ 6 milhões por esse patrocínio em 2016. Agora, o clube alviverde pode chegar até um total de R$ 7,5 milhões.

A Caixa Econômica Federal trouxe uma novidade no patrocínio anual firmado com Atlético-PR e Coritiba. Agora o banco estatal prevê remuneração por metas atingidas, além do valor fixo. O contrato com o Atlético-PR foi publicitado nesta terça-feira (21) e se junta ao do rival local, publicado no último dia 15 de março. Em ambos, a remuneração fixa é de R$ 6 milhões.

No descritivo, porém, o Atlético tem a possibilidade de levantar até R$ 11 milhões, enquanto que o Coritiba pode chegar a uma remuneração ampliada de até R$ 7,5 milhões. Isso por conta das competições que ambos disputam.

Se o Atlético-PR for campeão das competições que disputa, o contrato — sigiloso em seus detalhes — prevê o texto citado como bônus pelo patrocínio. O mesmo para o Coritiba. A diferença está nas competições: enquanto o Atlético pode ser campeão da Libertadores, da Sul-Americana, do Brasileiro, da Copa do Brasil e do Paranaense, o Coritiba só tem pela frente o Paranaense e o Brasileiro -ainda que o contrato previsse a possível conquista da Copa do Brasil.

A Caixa também patrocina os seguintes clubes em 2017: Flamengo (R$ 25 milhões), Santos (R$ 16 milhões), Atlético-MG (R$ 12,5 milhões), Cruzeiro (R$ 12,5 milhões), Sport (R$ 6 milhões), Náutico (R$ 3,7 milhões), Ceará (R$ 3,4 milhões), Figueirense (R$ 3,4 milhões), Paysandu (R$ 3,2 milhões), América-MG (R$ 3,0 milhões) e CRB (R$1,5 milhão).

Em 2016, o maior valor pago pela Caixa foi para o Corinthians: R$ 30 milhões.