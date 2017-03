Comissão econômica chama ministros para falar da Carne Fraca no Senado

DÉBORA ÁLVARES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira (21) um convite aos ministros da Agricultura, Blairo Maggi, da Justiça, Osmar Serraglio, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, para explicar aos senadores as acusações feitas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Carne Fraca, bem como seus efeitos. A ação da PF, desencadeada na última sexta (17), colocou sob suspeita a qualidade da carne vendida no Brasil e tem gerado uma série de consequências econômicas, com a suspensão temporária de compras por parte de países exportadores. O pedido decorreu da aprovação do requerimento da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR). Convites não denotam obrigatoriedade da autoridade em comparecer. Ainda não há informações se os ministros aceitaram falar à CAE, nem quando isso deve ocorrer. Além dos convites aos ministros, os senadores aprovaram também um requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir os efeitos da operação Carne Fraca com Blairo e Marcos Pereira. Nas audiências públicas, além dos senadores, integrantes da sociedade civil também podem participar.