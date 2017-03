Apple lança iPhone na cor vermelha para Fundo de combate a Aids

(foto: Divulgação)

O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus ganharam uma edição especial na cor vermelha para ajudar o programa de combate ao HIV/AIDS do Fundo Global. Com o preço a partir de R$ 3.899, os novos modelos já estão na Apple Store do Brasil, mas as encomendas começam só na próxima sexta-feira (24), às 12h01 (horário de Brasília).

A Apple apresentou também um iPad atualizado, com display de retina de 9,7 polegadas, que possui um valor mais acessível, por R$ 2.499, para o modelo de 32 GB. O tablet chega ao mercado brasileiro em maio deste ano. A Apple mostrou novos produtos, nesta terça-feira (21).

Os novos celulares receberam mudanças por fora, mas por dentro, porém, o iPhone 7 continua o mesmo. Ele chega com tela de 4,7 polegadas, com câmera traseira de 12 megapixels e a frontal de 7 megapixels. O processador é o Apple A10 Fusion, um quad-core que funciona em conjunto com a memória RAM de 2 GB.

O iPhone 7 está disponível com armazenamento de 128 GB, por R$ 3.899, ou 256 GB, por R$ 4.299. Ele custa R$ 400 a mais que as cores clássicas (preto brilhante, preto matte, prateado, dourado e ouro rosa), porque não tem a opção de 32 GB.