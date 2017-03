Rio de Janeiro confirma o terceiro caso de febre amarela no Estado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio confirmou nesta terça-feira (21) que subiu para três o número de pessoas confirmadas com febre amarela no Estado. Assim como os dois primeiros -um deles morto por complicações ligadas à doença-, o novo caso também mora no município de Casimiro de Abreu. A nova vítima é um morador da zona rural da cidade. Ele está internado no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, na capital fluminense, e seu estado de saúde é considerado estável. A confirmação de casos de febre amarela silvestre no Estado do Rio de Janeiro voltou a gerar alerta para a ameaça de uma nova expansão do surto no país e risco de reurbanização da doença. Nesta segunda (20), a OMS (Organização Mundial de Saúde) anunciou que vai recomendar a vacina contra a febre amarela para turistas internacionais que viajam para os Estados do Rio e de São Paulo. A exceção vale apenas para quem se dirige para as áreas urbanas das capitais dos dois Estados, além das cidades de Niterói e Campinas. Neste ano, a OMS já havia incluído o Espírito Santo e 69 municípios do sul e sudoeste da Bahia como áreas onde a vacina é indicada aos turistas. Minas Gerais já fazia parte da área de recomendação da vacina nos últimos anos. O governo e o município do Rio continuam dizendo que não há doença na capital. A Secretaria de Saúde do Rio informou na segunda-feira que os resultados dos testes realizados em amostras de cinco macacos encontrados mortos em outubro do ano passado, em diferentes pontos da capital fluminense, deram negativo para febre amarela. As análises foram feitas pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O resultado contradiz análise feita pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará, instituição também aprovada pelo Ministério da Saúde para fazer esse tipo de teste.