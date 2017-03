Esporte Interativo coloca Libertadores e seleção como novos alvos

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter vencido a disputa pelos direitos de transmissão da Liga dos Campeões e de ter brigado com a SporTV pela transmissão em TV fechada do Brasileiro a partir de 2019, o Esporte Interativo, emissora do grupo Turner, já definiu novos alvos no mercado esportivo: a Libertadores da América, amistosos da seleção brasileira de futebol e o Campeonato Italiano.

As metas foram estipuladas nesta segunda-feira (20), em reunião no Rio de Janeiro que envolveu a participação dos presidentes da Turner América Latina, Whit Richardson, e da Turner International, Gerhard Zeiler. No caso da Libertadores, os direitos são da Fox Sports até 2018, e a emissora tem acordo com a SporTV de divisão da transmissão dos jogos; a negociação para o ciclo de 2019 se iniciará nos próximos meses.

Os amistosos da seleção brasileira são negociados pela própria CBF, que não tem mais contrato de exclusividade com a Globo desde o final de 2016. Sendo assim, a disputa pelos direitos de transmissão está aberta. No caso da Liga dos Campeões, o Esporte Interativo tem direito a transmitir a atual edição e mais uma.

A busca pela renovação do contrato para o próximo ciclo deve começar no último trimestre de 2017. Em 2017, o Esporte Interativo já chegou a acordo com a Fiba (Federação Internacional de Basquete) e transmitirá pelos próximos cinco anos algumas das principais competições internacionais da modalidade, como Copa América, Mundiais e eliminatórias desses torneios, além dos torneios pré-olímpicos.

Desde que começou a colocar dinheiro no Brasil, os investimentos da Turner na transmissão de esportes no país giram em torno de R$ 1 bilhão, entre a aquisição do canal Esporte Interativo e os direitos da Liga dos Campeões e do Brasileiro.