Após EUA, Reino Unido veta eletrônico em voos vindos do Oriente Médio

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - O Reino Unido anunciou nesta terça-feira (21) restrições ao transporte de eletrônicos em voos partindo de diversos países do Oriente Médio e do norte da África. A limitação, que segue uma decisão semelhante tomada pouco antes pelo governo dos Estados Unidos, foi justificada como uma medida de segurança. Mas, enquanto os EUA restringiram os eletrônicos em voos vindos de aeroportos específicos, e afetando apenas companhias estrangeiras, o Reino Unido tomou medidas mais amplas. A decisão entra imediatamente em vigor, restringindo eletrônicos nas cabines em voos vindos de Turquia, Líbano, Jordânia, Egito, Tunísia e Arábia Saudita, segundo um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May. Celulares, laptops e tablets maiores do que 16 centímetros de comprimento, 9,3 centímetros de largura e 1,5 centímetro de espessura serão proibidos dentro da cabine e terão que ser despachados. Essas são as dimensões aproximadas de um smartphone, como um iPhone. Essa medida afeta, segundo o jornal local "The Guardian", uma série de companhias aéreas britânicas, como a British Airways e a Easy Jet. Entre as estrangeiras afetadas estão as populares Turkish Airlines e a Royal Jordanian. A decisão britânica foi tomada após semanas de discussões sobre a segurança em aeroportos. Outros países estão estudando o mesmo tipo de restrição nos voos.