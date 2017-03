Passageiros são feitos reféns por uma hora em ônibus no Rio

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Passageiros de um ônibus foram feitos de reféns por cerca de uma hora na manhã desta terça-feira (21), no Rio. Segundo a polícia, cerca de 30 pessoas seguiam em um ônibus vindo de Alcântara, no município de São Gonçalo, com destino a Niterói, quando foram surpreendidos pelo bandido. O motorista sinalizou a uma patrulha da PRF (Polícia Rodoviária Federal ) que fazia fiscalização na região que estava com problemas e os agentes abordaram o ônibus. O assalto interditou a avenida do Contorno, uma das principais vias de acesso à Ponte Rio-Niterói no sentido Rio, provocando grande engarrafamento. Agentes da PRF e da Polícia Militar cercaram o ônibus para negociar com o criminoso. Durante as negociações, ele chegou a liberar três reféns. Por volta das 9h50, quando policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) chegaram ao local, ele se entregou. O assaltante exigiu a presença de sua mulher antes de se render. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, o homem se chama Jhon Lenon Barbosa e estava em liberdade condicional. Ele praticou o assalto com uma réplica de uma pistola. Barbosa foi levado para 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói.