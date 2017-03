A audiência sobre greve de ônibus é retomada. Acompanhe ao vivo

Desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu, vice-presidente do TRT do Paraná (foto: Reprodução/Youtube)

A audiência que pode por fim a paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região Metropolitana já começou. A sessão será conduzida pela desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu, vice-presidente do TRT do Paraná. Essa é a segunda audiência de conciliação do dissídio coletivo que pode por fim à paralisação, que hoje entra no seu sétimo dia. Na primeira audiência, na sexta-feira passada, as partes não entraram em acordo. A audiência acontece na Sede do Tribunal do Trabalho do Paraná (TRT-PR).

A pedido das partes, e a fim de favorecer o diálogo e o avanço nas negociações, a desembargadora decide suspender a sessão por 30 minutos.

Assim que foi retomada a sessão, a desembargadora questionoun a URBS e a COMEC se haveria condições de se elevar o valor do repasse de valores feito às empresas. Em resposta, o representante da URBS diz que não há margem econômica para superar o repasse em percentual maior do que 6%, e que o número de usuários do transporte público vem gradativamente se reduzindo desde o ano de 2011.