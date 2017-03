Audiência da greve de ônibus tem mais um intervalo. Acompanhe ao vivo

Desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu, vice-presidente do TRT do Paraná (foto: Reprodução/Youtube)

A audiência que pode por fim a paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus de Curitiba e Região Metropolitana tem o teceiro intervalo da sessão.Conduzida pela desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu, vice-presidente do TRT do Paraná, a sessão interrompida para que os trabalhadores debatem a nova proposta apresentada.

Os representantes da Urbs e da Comec aceitaram pagar um reajuste de 6% nos salários, manter as condições do anuênio, R$ 400 de abono para cada trabalhador a serem pagos a partir de maio, o não desconto dos dias parados mediante a compensação nos mesmos no futuro.

Essa é a segunda audiência de conciliação do dissídio coletivo que pode por fim à paralisação, que hoje entra no seu sétimo dia. Na primeira audiência, na sexta-feira passada, as partes não entraram em acordo. A audiência é realizada na sede do Tribunal do Trabalho do Paraná (TRT-PR).

O segundo intervalo da audiência foi feito após desembargadora questionar a URBS e a COMEC se haveria condições de que se elevasse o valor do repasse de valores feito às empresas. Em sua planilha, a COMEC diz que tem um limite de repasse que chega a 6,58%. Questionada sobre a possibilidade de elevar o percentual de repasse às empresas de ônibus de 6% para 6,58%, a URBS disse que aceita repassar 6% e conceder um abono no valor de R$ 400 para cada trabalhador.

Atualizada às 17h45