Anitta diz ter sido confundida com Jennifer Lopez

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De férias nos Estados Unidos, Anitta contou nas redes sociais nesta segunda (20) que foi confundida com Jennifer Lopez.

Ela saía de um restaurante em Los Angeles quando um paparazzi a abordou pensando se tratar de J-Lo. "Falei que ele quase acertou", brincou a cantora brasileira.

Anitta também confessou ter passado por um momento constrangedor num estacionamento da cidade. Sem perceber que falava com um famoso, ela entregou o ticket do carro para a pessoa errada. "O cara virou para mim e falou 'oi?'. Estou tentando me recuperar até agora da vergonha. Meu irmão só olhou para a minha cara e [disse] 'sabe com quem você acabou de fazer isso?'. Eu estou em choque até agora." A artista contou a história, mas não quis dizer quem era a tal estrela.