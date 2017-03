Atlético-PR e Coritiba renovam patrocínio estatal com remuneração em metas

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal trouxe uma novidade no patrocínio anual firmado com Atlético-PR e Coritiba. Agora o banco estatal prevê remuneração por metas atingidas, além do valor fixo. O contrato com o Atlético-PR foi publicitado nesta terça-feira (21) e se junta ao do rival local, publicado no último dia 15 de março.

Em ambos, a remuneração fixa é de R$ 6 milhões. No descritivo, porém, o Atlético tem a possibilidade de levantar até R$ 11 milhões, enquanto que o Coritiba pode chegar a uma remuneração ampliada de até R$ 7,5 milhões. Isso por conta das competições que ambos disputam. Se o Atlético-PR for campeão das competições que disputa, o contrato -sigiloso em seus detalhes- prevê o teto citado como bônus pelo patrocínio. O mesmo para o Coritiba. A diferença está nas competições: enquanto o Atlético pode ser campeão da Libertadores, da Sul-Americana, do Brasileiro, da Copa do Brasil e do Paranaense, o Coritiba só tem pela frente o Paranaense e o Brasileiro -ainda que o contrato previsse a possível conquista da Copa do Brasil.