Lesionados, Cícero, Sidão e Maicon desfalcam o São Paulo contra o Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não são apenas os jogadores que vão disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo (Buffarini, Lucas Pratto e Cueva) que desfalcam o São Paulo na partida desta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Cícero, Maicon e Sidão, que foram vetados pelo departamento médico. O meio campista se recupera de torcicolo e, por isso, não participou do treino com bola no início desta semana. Para o setor, o treinador vai contar com Araruna, João Schmidt, Jucilei, Thiago Mendes e Wellington. O zagueiro Maicon, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no início deste mês, voltou a trabalhar com o restante do grupo. Porém, ele ainda aprimora a parte e física e só deve voltar no clássico com o Corinthians, neste domingo. Já o goleiro Sidão, com lombalgia, era desfalque certo. O provável substituto é Renan Ribeiro, que se destacou positivamente no jogo de sábado (18), contra o Ituano. O beque Rodrigo Caio (com entorse no joelho esquerdo) e o volante Wesley (que também aprimora a forma física após artroscopia no joelho) também não foram relacionados. LISTA DE RELACIONADOS Goleiros: Denis e Renan Ribeiro Laterais: Bruno e Junior Tavares Zagueiros: Breno, Douglas, Lucão e Lugano Volantes: Araruna, João Schmidt, Jucilei, Thiago Mendes e Wellington Meias: Lucas Fernandes e Shaylon Atacantes: Luiz Araújo, Chavez, Gilberto, Wellington Nem e Neilton