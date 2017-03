Reforma da previdência de Curitiba inclui novo fundo de pensão e alíquotas maiores

A gestão do prefeito Rafael Greca (PMN) anunciou nesta terça-feira, 21, que deve mandar nos próximos dias à Câmara Municipal de Curitiba, uma proposta de reforma da previdência dos servidores públicos da Capital, como parte do ajuste fiscal da atual administração para equilibrar as contas do município. Entre as mudanças estão o aumento da alíquota de contribuição dos servidores e a criação de um fundo de pensão, para bancar as aposentadorias acima do teto do INSS, hoje de R$ 5.531,31.

