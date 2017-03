Polícia Civil prende quadrilha especializada em furtos de agrotóxicos

Três pessoas, com idade entre 19 e 43 anos, suspeitas de integrar uma quadrilha envolvida em furtos de agrotóxicos de diversas cooperativas agrícolas do Paraná, foram presas na manhã desta terça-feira (21) durante a “Operação Ceres”, desencadeada pela 9ª Subdivisão Policial (SDP) de Maringá com o apoio da 10ª Subdivisão Policial (SDP) de Londrina. O prejuízo causado pelos suspeitos ultrapassa a margem de R$8 milhões.

