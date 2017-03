Clementina de Jesus é tema de roda no MIS

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) recebe nesta sexta-feira (24), às 19h, os autores da primeira biografia da sambista Clementina de Jesus para palestra e uma roda de conversa sobre a obra. O público poderá também comprar exemplares do livro no local. O evento é gratuito.



Quelé – A voz da cor, título da obra, surgiu como um trabalho de conclusão do curso de Jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo, com autoria de Janaína Marquesini, Felipe Castro, Luana Costa e Raquel Munhoz. Relata não somente a vida de um dos maiores ícones do samba, como também conta a história da música brasileira e dos saberes africanos redimensionados no Brasil.



O livro lhes rendeu duas premiações pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), primeiro do Sudeste e depois do Brasil.



CLEMENTINA DE JESUS DA SILVA - Filha dos escravos libertos Amélia Laura e Paulo Baptista dos Santos, Clementina de Jesus da Silva nasceu em 1901, na cidade de Valença (RJ), lugar que o leitor pode conhecer nas primeiras páginas do livro, enquanto se desenrola a saga da menina Quelé. A história nos leva até o Rio de Janeiro, no bairro do Grajaú, onde Clementina ganhava a vida como doméstica até encontrar, na antiga Taberna da Glória, o personagem decisivo para o início de sua vida artística - o poeta e produtor Hermínio Bello de Carvalho. Ele fez de Quelé a figura central do samba, que se revigora em meados dos anos 60 por meio de espetáculos como o emblemático Rosa de ouro. A narrativa acompanha todo o seu sucesso, até a sua morte, aos 86 anos.



Serviço



Quelé – A voz da cor – Biografia de Clementina de Jesus



Dia 24 de março, às 19h



Entrada gratuita



Valor do livro: R$ 49,90



Museu da Imagem e do Som do Paraná



Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro – Curitiba



Informações: (41) 3232-9113