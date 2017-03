Blairo Maggi afirma que nunca teve contato com a Odebrecht

JULIO WIZIACK, ENVIADO ESPECIAL LAPA, PR (FOLHAPRESS) - O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, negou qualquer envolvimento em irregularidades apuradas na Operação Lava Jato. Seu nome foi citado pelo jornal "Valor Econômico" como um dos 83 que integram a lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com pedidos de inquéritos baseados na delação dos ex-executivos da empreiteira Odebrecht. "A chance de eu estar nesse negócio é zero. Zero não, menos um [abaixo de zero]", disse Blairo Maggi durante uma visita a um frigorífico da Seara em Lapa, no Paraná, nesta terça (21). "Nunca tive contato com a Odebrecht. Conheci, quando era senador pelo Mato Grosso, um rapaz chamado Paulo Lins, da concessionária Rota do Oeste. Ele me procurou para falar das dificuldades da concessão." Blairo Maggi afirmou que, como senador, sempre recebeu todos e que se preocupa com as questões relacionadas a seu Estado. O Mato Grosso, um dos maiores produtores de soja do mundo, depende das obras dessa rodovia para garantir o escoamento da produção. Maggi defendeu o fim do sigilo da lista de Janot. "Precisa ser retirado imediatamente. Assim acaba logo com isso, e quem não está lá não sofre bulllying [assédio moral]."