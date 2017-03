PIB de 2018 pode crescer acima de 3%, diz Meirelles

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira (21) que o PIB (Produto Interno Bruto) crescerá 2,7% no último trimestre de 2017 e que o crescimento da economia brasileira no ano que vem superará 3%. A previsão anterior para o crescimento do último trimestre deste ano na comparação com mesmo período do ano passado era de uma alta de 2,4%. A previsão oficial da equipe econômica para o crescimento em 2017 é de 1%, mas a expectativa é que esse número seja revisado para baixo nesta quarta (22), quando o Ministério do Planejamento divulga seu relatório de receitas e despesas. "A Secretaria de Política Econômica ainda está fazendo cálculos", afirmou o ministro. "As projeções do mercado estão mudando muito, para baixo mas também para cima". Sobre o contingenciamento de despesas da União, que também será anunciado nesta quarta, o ministro declarou que o total a ser bloqueado será decidido até amanhã. "Evidentemente que é na arrecadação que estamos trabalhando nestes últimos dias. Estamos finalizando os cálculos para ver quanto vamos arrecadar no leilão de petróleo e gás e quais as melhores estimadas para a repatriação", disse. Meirelles declarou também que a equipe econômica estuda a correlação entre crescimento do PIB e da arrecadação. Sobre aumento de impostos, o ministro declarou que o tema ainda está em debate, mas reafirmou que, se necessário, essa medida será tomada. "Nosso compromisso é cumprir a meta de resultado primário. Um deficit ainda alto, mas menor do que ano passado", disse. "Vamos analisar aquilo que é concreto".