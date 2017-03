Cresce número de beneficiários de planos de saúde com 59 anos ou mais

O total de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares com 59 anos ou mais cresceu 1,6% no Brasil em 2016. O crescimento segue na contramão do mercado, que registrou queda de 2,8% no ano passado. Os dados fazem parte do boletim Saúde Suplementar em Números, divulgado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

Enquanto o mercado de saúde suplementar como um todo perdeu quase 1,4 milhão de beneficiários no ano, 104,2 mil novos vínculos foram firmados com beneficiários de 59 anos ou mais. O resultado, segundo o IESS, se deve, principalmente, à mudança demográfica pela qual o país está passando.

Diante da maior demanda, algumas operadoras de planos de saúde também têm aumentado a oferta de produtos para essa faixa da população, sobretudo nos planos individuais, de acordo com a entidade.

Apenas no ano passado, o total de vínculos individuais com beneficiários com 59 anos ou mais cresceu 1,4%. O número representa 31,9 mil novos vínculos deste tipo. Considerando o total da população, os planos individuais perderam 269,5 mil beneficiários ao longo de 2016.

