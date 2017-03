Músico faz a defesa de cães abandonados

(foto: Divulgação)

O músico, cantor e instrumentista curitibano Leon Knopfholz lançou o clipe com a música de sua autoria “A Praça do Japão” em defesa de animais abandonados, tendo como personagem principal sua cachorrinha Nina. O clipe está no site, que teve a consultoria técnica do empreendedor cultural Marcos Cordiolli,http://www.apracadojapao.com.br/. Knopfholz, que é vocalista e líder da banda Leon & The Knopz, aproveita o lançamento para defender a adoção de animais abandonados e o Projeto de Lei Fogos sem Estampidos.

A gravação da música tem a participação do baterista Jance e Leon, além do vocal e autoria da canção, toca guitarra e contrabaixo. A canção conta que em toda cidade do mundo há um bairro e que em cada bairro, uma praça onde desfilam personagens e seus dramas. Em A Praça do Japão, um destes personagens é o próprio Leon, o poeta, e seu cão, Nina.

A produção musical do vídeo é de Rodrigo Grigoletti; direção de fotografia de Ramsés Rezende; maquiagem de Amanda Beatriz; e participações especiais do lutador e professor de artes marciais, Edicarlos Gonçalves (Ed Monstro); da Musa Verão do Brasil 2017, Flávia Anjos; do teólogo e escritor Ale Lacerda; do lutador profissional de artes marciais Thaylon Soeiro; da nutricionista Marcinha Kuritza; do treinador e empresário Rafael Vilha Brazoloto; e da cachorrinha Beagle Nina Churchill McCartney.

Confira o vídeo: