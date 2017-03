Com disputa interna acirrada, Paraná enfrenta o Londrina

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Paraná Clube acirrou a disputa interna por vagas no time titular. Um novo capítulo dessa competição interna ocorre nesta quarta-feira (dia 22) às 21h45, no Estádio do Café, quando a equipe enfrenta o Londrina, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense.

Nessa quarta-feira, a diretoria confirmou a chegada de mais cinco atletas para o elenco: os atacantes Robson, Rafinha e Pedro Bortoluzo, o zagueiro Lucas Kal e o volante Maycon Canário. É pouco provável que eles participem desta partida, mas a chegada deles esquenta a disputa interna. “Sempre dissemos que o clube está sempre atento as oportunidades de mercado. Todo jogador sabe que quanto mais qualificar o elenco, mais ele vai melhorar. A disputa interna sendo acirrada, ela eleva o nível de competição da equipe. Todo mundo sabe que não existe dono de posição. É o próprio jogador que se escala. Eu só escolho as peças que estão treinando melhor”, disse o técnico Wagner Lopes.

Para o confronto desta quarta-feira, o Paraná contará com a volta do time titular, que não entrou em campo no domingo, contra o Prudentópolis. Só um atleta que atuou no fim de semana será mantido na equipe: o lateral-esquerdo Kaike. Isso porque o lateral-esquerdo Igor Cariús se recupera de uma lesão.

A partida desta quarta-feira tem pouco valor para o Paraná. O time já garantiu por antecipação um lugar no G4 da primeira fase e, com isso, duas vantagens. Uma delas é enfrentar um adversário em pior posição na tabeça. Os confrontos das quartas de final são definidos pela classificação: 1º contra 8º, 2º contra 7º e assim por diante. Outra vantagem é ter o mando de campo do jogo de volta das quartas de final.

Nas semifinais e na final, o mando de campo da partida de volta será da equipe com melhor campanha na soma das fases anteriores. Uma vitória contra o Londrina pode ajudar o Paraná neste sentido.

No entanto, vencer fora de casa o Londrina não é tarefa fácil. A última vez que o Paraná venceu lá o Tubarão foi em 2000, pelo Paranaense, por 1 a 0. Depois daquele confronto, foram nove duelos,com 6 vitórias do Londrina e 3 empates.

“O Londrina tem bons jogadores, um conjunto forte e um time que se posiciona bem. Estudamos muito e procuramos fazer com que os erros não aconteçam. Tem que aproveitar, principalmente jogando fora de casa. Se você tiver meia oportunidade, tem que fazer o gol. É errar o menos possível e estar organizado. Isso é muito importante para conseguirmos o resultado neste jogo lá em Londrina”, disse Wagner Lopes.

O Londrina segue sem contar com o atacante Safira e os laterais Quaresma e Lucas Ramón, todos em recuperação. A ideia do técnico Claudio Tencati é repetir a escalação que venceu o Foz, na última rodada.

LONDRINA x PARANÁ

Londrina: Alan; Igor Bosel, Matheus, Marcondes e Ayrton; Germano, França, Robinho, Fabinho e Yaya; Paulo Rangel. Técnico: Claudio Tencati

Paraná: Léo; Júnior, Airton, Eduardo Brock e Kaike; Gabriel Dias, Alex Santana, Diego Tavares (Nathan), Renatinho e Matheus Carvalho; Ítalo (Felipe Alves). Técnico: Wagner Lopes

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva

Local: Estádio do Café, em Londrina, às 21h45