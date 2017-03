Firmino e Tite (foto: Divulgação/Pedro Martins/MoWA Press)

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tite já parece ter a sua escolha para substituir o lesionado Gabriel Jesus. No treino desta terça-feira (21) no centro de treinamento do São Paulo, ele escalou o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, como o jogador mais avançado de seu esquema, que foi composto por Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Neymar, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Paulinho; Firmino.

Gabriel Jesus sofreu uma fratura no pé direito durante partida do Manchester City em fevereiro e só deve voltar a jogar no próximo mês. Firmino tem sido figura constante nas convocações de Tite, e isso conta a seu favor no regime meritocrático do treinador.

Diego Souza, que tem aparecido mais recentemente, é a alternativa. O treino de Tite seguiu a fórmula habitual. Com o time montado, os zagueiros tiveram que afastar cruzamentos feitos pelos atacantes, em atividade de coordenação da defesa. Na sequência, foi treinada a saída da defesa para o ataque em velocidade, com passes rápidos e triangulações. A seleção embarca de noite para Montevidéu, onde enfrentará o Uruguai, nesta quinta (23).

Líder das eliminatórias, com 27 pontos, a seleção praticamente garante vaga no Mundial se vencer no Estádio Centenário. Os uruguaios estão em segundo, com 23 pontos. Suárez vai desfalcar o time adversário.

O Brasil tem sete jogadores pendurados (Daniel Alves, Miranda, Paulinho, Renato Augusto, Filipe Luís, Fernandinho e Giuliano) com um cartão amarelo para o clássico. O segundo amarelo tira o atleta do jogo seguinte. Na terça (28), a seleção enfrenta o Paraguai, no Itaquerão.