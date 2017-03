Silvio Santos cansa dos cabelos brancos e volta ao visual antigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Silvio Santos já se cansou dos cabelos brancos. Poucos dias depois de assumir o novo visual, inclusive em seu programa no SBT, o dono da emissora resolveu voltar à coloração antiga. Silvio passou no salão do amigo Jassa, nesta terça-feira (21), e pintou os cabelos de castanho novamente. "Silvio Santos voltando às origens", escreveu a mulher de Jassa, Elides, em seu perfil no Instagram. No domingo (19), Silvio fez piada com o cabelo branco. "Cheguei lá no Jassa e ele disse: 'Não tem a sua tinta, infelizmente. Tem a do Temer, a do Kassab'", brincou.