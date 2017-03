SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora dos próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul por conta da lesão no pé direito, o atacante Gabriel Jesus afirmou que tem se recuperado bem após passar por cirurgia para tratar do problema. Em parte de entrevista ao SporTV que foi ao ar nesta terça-feira (21), o atacante do Manchester City disse que já anda - embora com a ajuda de muletas. "Caminhando não, de muleta e apoiando o pé", contou o jogador, para depois falar de seu tratamento. "Está boa (a recuperação) graças ao esforço não só de mim, mas dos fisioterapeutas e médicos do Manchester (City). Não foi fácil pra mim, primeira vez que acontece uma coisa que me deixa fora de jogos. Eu vi que poderia ser pior, então resolvi operar e dar tempo ao tempo", analisou o brasileiro. Gabriel Jesus teve um início meteórico no Manchester City, desbancando o ídolo Sergio Agüero na titularidade do ataque da equipe. No entanto, após cinco jogos com a camisa do clube, sendo quatro deles como titular, o brasileiro fraturou o quinto metatarso do pé direito e precisou passar por cirurgia. O atacante operou o pé em Barcelona no dia 16 de fevereiro e tinha o retorno aos gramados previsto em até três da data da cirurgia.