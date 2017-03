Quem é o garotinho cujo vídeo cantando Demi Lovato viralizou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O garotinho que aparece em um vídeo cantando "Stone Cold", de Demi Lovato, se chama Seth Quintero, tem 9 anos e deseja ser uma estrela internacional. Natural do Alabama, nos Estados Unidos, ele afirma nunca ter feito aula de canto, embora seja "apaixonado pela música". Em entrevista ao blog de um jornalista brasileiro radicado no México, a mãe de Seth conta que publicava vídeos do filho como um passatempo, quando notou o alcance das últimas postagens. A gravação que mostra Seth dentro de um elevador fazendo um cover de Demi foi divulgada em outubro passado, mas viralizou nos últimos dias. Até então, a página do cantor mirim no Facebook tinha mil seguidores. Agora, já coleciona cerca de 115 mil curtidas. "Desde que eu era um bebê, sonhava em ser uma estrela de rock. Um dia quero ser famoso para cantar para todo o mundo", diz Seth. Fã das garotas do Little Mix, ele fala que curte vários estilos, mas prefere pop e blues. O grupo britânico, aliás, é a primeira parceria que vem à cabeça de Seth.