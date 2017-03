Titulares do Atlético enfrentam mandante invicto há quase um ano

Lucho González: argentino atuará como meia centralizado na partida desta quarta-feira (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense vai utilizar o time titular pela primeira vez no Campeonato Paranaense de 2017. Nas oito rodadas anteriores, a equipe reserva representou o clube. Nesta quarta-feira (dia 22) às 20 horas, no Ecoestádio Janguito Malucelli, o duelo será contra o J.Malucelli, pela 9ª rodada.

A tarefa não será fácil para o time do técnico Paulo Autuori. O Jotinha é o vice-líder da competição, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota. A única derrota foi para o Paraná, na Vila Capanema.

Em casa, no Ecoestádio, o Jotinha está invicto há quase um ano. A última derrota no local foi para o PSTC, em 9 de abril, pelas quartas de final do Paranaense 2016. Depois daquela partida, o time somou seis vitórias e três empates como mandante. Em 2017, venceu os quatro jogos em casa.

“Em relação ao J. Malucelli, dentro de campo tem produzido o suficiente para estar onde está. Não é novidade o J. Malucelli fazer boas campanhas e bons jogos”, elogiou Paulo Autuori. “O jogo vai ser o que tivermos que propor, o nosso jogo. Em relação a nós, não o adversário”, afirmou.

Para esta partida, Autuori vai poupar o meia Nikão e o zagueiro Thiago Heleno, por questões físicas. O goleiro Weverton está com a seleção brasileira e desfalca o time. A novidade será Grafite no ataque. O resto da equipe será a mesma que enfrentou o San Lorenzo, na Argentina. “Grafite vai entrar, porque precisa jogar agora”, comentou.

O meia Carlos Alberto segue se recuperando de lesão. “O Carlos Alberto zero (possibilidade de jogar). Tem jogadores que vamos pensar ainda, casos do Thiago Heleno e Nikão”, disse Autuori. O treinador também afirmou que os jogadores da equipe reserva não serão utilizandos desde o início contra o J.Malucelli. “Aqueles que jogaram sábado, aqueles que começaram ou têm jogado, provavelmente não começarão o jogo”, comentou.

A opção por escalar os titulares, explicou Autuori, não tem relação com a posição na tabela. “É toda uma análise que se fez, um planejamento”, disse. “Dentro desta ideia, a equipe vai começar agora porque foi onde conseguimos encaixar e sentimos que estão com o mínimo de treinos. A equipe vai voltar agora e fazer os jogos que forem possíveis”, afirmou.

O Atlético está em sétimo lugar do Paranaense, com 10 pontos. Os oito primeiros, após as 11 rodadas da primeira fase, garantem vaga nas quartas de final.

J.MALUCELLI x ATLÉTICO-PR

J.Malucelli: Fabrício; Cristovam, Alex Fraga, Tiago e Índio; Wellington, Carlos Jatobá, Getterson, Tomas e Jenison; Santiago. Técnico: Luciano Gusso

Atlético: Santos; Jonathan, Marcão, Paulo André e Sidcley; Otávio, Rossetto, Felipe Gedoz, Lucho González e Pablo; Grafite. Técnico: Paulo Autuori

Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

Local: Estádio Ecoestádio Janguito Malucelli, quarta-feira às 20 horas