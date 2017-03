Flamengo recebe Bangu e busca manter 100% de aproveitamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Qualquer semelhança com a Taça Guanabara não é mera coincidência. No primeiro turno, foram cinco vitórias em cinco partidas. Em dois jogos na Taça Rio até agora o Flamengo obteve duas vitórias em dois jogos -5 a 1 ante Portuguesa e 1 a 0 no Resende. O rubro-negro quer mais um triunfo, desta vez contra o Bangu, às 21h45 desta quarta-feira (22), no estádio Raulino de Oliveira, pela terceira rodada da competição. Os três pontos são fundamentais para dois objetivos: garantir a classificação antecipada à semifinal, e também a melhor campanha geral da competição, o que daria vantagem de decidir em casa em uma hipotética final. O Flamengo tem três desfalques certos para o jogo. Diego, Guerrero e Trauco foram convocados pela seleção brasileira e peruana, respectivamente, e estão fora dos próximos dois jogos do clube. Mancuello deve ser o provável escalado no lugar do meia brasileiro, apesar de não ser sua posição de origem."Estou me sentindo bem, fiz gols e dei assistências. O Diego é um grande jogador, que precisamos muito, mas vamos trabalhar duro para não sentirmos sua falta”, disse. O Bangu, com apenas um ponto, pensa em sair da parte da baixo da tabela. “Sabemos muito bem que o Flamengo tem uma equipe qualificada e vem numa boa sequência. É claro que será um jogo difícil, mas temos que entrar em campo pensando em ganhar. Temos que somar pontos porque precisamos sair desta situação incômoda”, afirmou o meia Washington. FLAMENGO Thiago; Rodinei, Donatti, Juan, Renê; Cuéllar, Romulo, Mancuello, Matheus Sávio; Felipe Vizeu, Leandro Damião. T.: Zé Ricardo. BANGU Márcio; Thiaguinho, João Guilherme, Anderson Penna, Guilherme; Denilson, Eroza, Raphael Augusto, Leandro Chaves; Matheus Pimenta, Loco Abreu. T.: Roberto Fernandes. Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Horário: 21h45 Árbitro: Elton Azevedo