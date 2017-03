PF prende blogueiros suspeitos de chantagear investigados no Maranhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação deflagrada pela Polícia Federal no Maranhão cumpriu nesta terça (21) mandados de prisão temporária de três blogueiros e um ex-secretário-adjunto do Estado. Segundo a PF, o ex-secretário-adjunto de Inovação Penitenciária, que é policial federal, revelava investigações sob sigilo da Justiça aos blogueiros, que cobravam dinheiro dos investigados para não publicar as informações. Em troca, ainda segundo a polícia, o ex-secretário ganhava publicações favoráveis nos blogs. Os investigados informados pelos blogueiros destruíam provas ou fugiam. Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Magno Linhares, da 2ª vara federal no Maranhão. Ainda foram cumpridos quatro mandados de condução coercitiva e 15 de busca e apreensão, em residências e locais de trabalho dos investigados. A investigação foi iniciada em 2015 e ainda apura possíveis fraudes em licitação do sistema prisional e desvios de dinheiro público. A operação, denominada Turing, acontece no mesmo dia em que o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal do Paraná, determinou a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, que edita o Blog da Cidadania. No ano passado, Guimarães antecipou informações sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula, que ocorreu em março. O nome da operação é uma referência a Alan Turing, um cientista e matemático britânico que desenvolveu uma máquina capaz de interceptar e decodificar dados secretos durante a Segunda Guerra Mundial.