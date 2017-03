Com Milton Mendes, Vasco tenta se reerguer diante do Madureira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco vem de uma temporada angustiante para sua torcida até agora. Perdeu na semifinal da Taça Guanabara, soma apenas dois pontos em dois jogos na Taça Rio, e, pior, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, para o Vitória, o que resultou na demissão do treinador Cristóvão Borges. Assumiu nesta semana Milton Mendes, ex-Atlético-PR, que tem a missão de reerguer o alvinegro. O primeiro desafio do novo comandante é nesta quarta-feira (22), às 19h30, em São Januário, diante do Madureira, pela terceira rodada do segundo turno do estadual. Milton Mendes fala em “maior desafio da carreira” ao assumir o Vasco e vê o elenco com alto grau de competitividade. “A equipe tem um potencial enorme e vamos procurar fazer com que essa equipe renda um pouco mais.”, disse, em sua primeira entrevista coletiva. As apostas do treinador residem principalmente em duas peças ofensivas: Nenê, que lidera o clube há dois anos, e Luís Fabiano, principal contratação da temporada que ainda não vingou. O Madureira não está em situação melhor -soma apenas um ponto na Taça Guanabara. Por isso, o elenco encara a partida contra o Vasco como determinante para o futuro do time na competição. “É o jogo da nossa vida, para brigar pela classificação. Vamos fazer nosso melhor”, afirmou o zagueiro Diego Guerra, um dos destaques do time na competição. VASCO Martín Silva; Gilberto, Jomar, Rafael Marques, Henrique; Jean, Douglas, Evander, Andrezinho, Nenê; Luís Fabiano. T.: Milton Mendes. MADUREIRA Rafael Santos; Arlen, Diego Guerra, Alex Moraes, Douglas Lima; Leandro Carvalho, William, Rezende, Luciano Naninho; Julio Cesar, Souza. T.: PC Gusmão. Estádio: São Januário Horário: 19h30 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo