Walter admite arrependimento e diz sonhar com seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma semana após ser anunciado como reforço do Atlético-GO, Walter teve um dia cheio nesta terça-feira (21). Além de participar de seu primeiro treino, pela manhã, ele foi apresentado pelo clube goiano no auditório do Estádio Olímpico – com direito a presença da torcida – no período da tarde e não se esquivou de nenhuma pergunta feita pelos jornalistas. Sobre a cotovelada dada no goleiro Matheus, agressão que resultou em sua saída do Goiás, Walter rebateu os boatos e disse já ter pedido desculpas ao ex-companheiro.

"Muita gente falou que eu não pedi desculpas e que faria de novo a agressão no Matheus. Mas eu pedi desculpas", garantiu Walter, para depois contar detalhes de como foi o reencontro. "Fui lá pegar minhas coisas e o Marcio disse: 'vem cá que vou te fazer um favor', e colocou a gente em uma sala. Pedi desculpa para ele, ele pediu desculpa para mim, e isso foi tudo. Eu estava com o coração apertado. Pedi desculpa para ele, frente a frente. E graças a Deus está tudo resolvido. Ele é um menino bom", acrescentou, antes de ganhar aplausos dos presentes. O atacante disse ainda estar arrependido da agressão e prometeu que pensará duas vezes antes de brigar novamente com algum companheiro. "Aprendi muito com o que aconteceu. Quando tiver uma briga, vou contar até 20. Depois você se arrepende", disse.

"Quero dar a volta por cima, sim. Muitas coisas foram faladas. Não sou o monstro que falaram", declarou. Apesar da má fase atual, Walter não escondeu que ainda sonha em chegar à seleção brasileira. Para isso, conta com um trunfo bastante especial: o técnico Tite. "Sim, penso em ir para a seleção. O Tite gosta muito de mim. Se eu estiver bem, acho que ele me chama", acrescentou. O atacante também não escapou do assunto 'peso'. Ele negou ter chegado aos 106 kg e garantiu que vai voltar a jogar bem para que o tema não volte à tona. "Quero trabalhar para que falem do Walter como jogador. Quando eu jogo mal, falam do peso", disse.

Tenho a mesma vontade dos meus 20 anos de jogar futebol. Sei que não sou mais revelação, sou experiente. Mas a vontade é a mesma", completou Walter. Vale lembrar que Walter só poderá começar a jogar pelo Atlético-GO no Campeonato Brasileiro, uma vez que, nesta temporada, já vestiu a camisa do Goiás tanto no Campeonato Estadual como na Copa do Brasil. Campeão da última Série B, o Atlético-GO inicia o Campeonato Brasileiro no dia 14 de maio, quando visita o Coritiba no Couto Pereira. A estreia no Serra Dourada acontece sete dias depois, em jogo contra o Flamengo.