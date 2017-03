Alexandre Padilha vira alternativa a Lula para presidir PT

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrantes da CNB (Construindo um Novo Brasil) -maior força interna do PT- lançarão, nesta semana, uma campanha a favor do ex-ministro Alexandre Padilha para a presidência do partido. A intenção é ter Padilha preparado para a hipótese de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistir de se candidatar à presidência da legenda. No início deste mês, Lula autorizou dirigentes petistas a alinhavarem sua candidatura. Mas deixou claro sua contrariedade. Ainda segundo petistas, o próprio Lula concordou com a ideia de "testar" o nome de Padilha na CNB, corrente que o ex-presidente integra. Defensor do nome de Padilha como alternativa a Lula, o presidente do PT do Rio, Washington Quaquá, distribuiu a petistas um artigo em apoio ao ex-ministro. No texto, ele aponta a trajetória de Padilha, nascida na Juventude Petista, como um ponto a favor de sua candidatura. Defendido pela chamada esquerda petista, o senador Lindbergh Farias (RJ) foi do PCdoB e do PSTU. Ao citar as qualidades de Padilha, Quaquá afirma que ele "nasceu quase no PT". Sobre Lindbergh, Quaquá diz que o senador tem "uma trajetória muito individualista e pouco compromissada com a organização coletiva do partido". Também adepto à candidatura de Padilha, o ex-secretário Chico Macena afirma que Padilha tem identidade com o PT. "Ele entusiasma a militância e atrai a juventude petista". Segundo os dois, Padilha concordou que seu nome fosse levado ao partido, desde que seja lançado pela CNB e que Lula não concorra. "Meu candidato é o Lula", afirmou Padilha. A articulação nasceu da necessidade de evitar que a candidatura de Lindbergh, hoje em plena campanha, avance sem que a CNB ofereça uma alternativa. A corrente de Lula chegou a cogitar a candidatura do tesoureiro do PT, Márcio Macedo, mas a ideia não vingou ante à constatação de que o nome de Padilha tem mais consistência.