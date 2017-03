Presidente da Uefa diz que poucos países podem sediar Copa com 48 seleções

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, admitiu nesta terça-feira (21) que poucos países têm condições de organizar a Copa do Mundo de 2026, que terá participação de 48 seleções, inclusive, no Velho Continente. "É um número muito amplo (de participantes) e será interessante. Acho que, pode acontecer em dois ou três na Europa, não mais que isso. Nenhum na África, talvez na China e talvez nos Estados Unidos", garantiu o dirigente. A fase inicial do processo de candidaturas para o Mundial de daqui nove anos, está aberto desde maio de 2016 e seguirá aberto até maio deste ano. O período será dedicado a definição de estratégias e consultas aos postulantes sobre questões relativas a direitos humanos, sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. Questionado sobre a possibilidade de os grandes clubes europeus mudarem o formato da Liga dos Campeões da Europa ou então criarem uma competição alternativa, para serem preservados na disputa em todas as temporadas, Ceferin se mostrou firme na defesa do modelo atual, classificatório. "Qualquer superliga ou qualquer liga fechada está fora dos planos da Uefa. Nossa ideia é que o formato e a lista de acesso não mude mais", disse o dirigente, destacando a mudança feita, aumentando o número de vagas na fase de grupos para as maiores ligas na Champions.