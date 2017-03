Pachequinho: ele recebeu elogios do primeiro vice-presidente (foto: Geraldo Bubniak)

José Fernando Macedo, primeiro vice-presidente do Coritiba, afirmou nessa terça-feira (dia 21) que o clube não está procurando um treinador. “Temos que respeitar o Pachequinho. Temos que ter o maior respeito por ele. Em 2015, ele fez um papel maravilhoso”, lembrou o dirigente, em entrevista para a rádio Transamérica. “O Coritiba está satisfeito com o Pachequinho. Hoje é ele o treinador”, comentou.

“Graças a Deus apareceram algumas vitórias para que diminuam a pressão sobre o Pachequinho. E, no momento oportuno, o Coritiba falará com vocês. Não estamos procurando treinador, mas foram oferecidos diversos nomes”, afirmou Macedo. “Deixem o Pachequinho fazer o trabalho. Estamos mantendo ele porque tem competência”, declarou. “Depende do andamento das coisas. E se o Pachequinho for campeão paranaense? Quem vai ser o técnico para o Brasileiro?”, indagou.

Macedo cogitou contratar um técnico no futuro. “O Coritiba não pode errar na escolha. O Coritiba é um clube de primeira divisão, um clube centenário. Vamos encontrar treinador que se encaixe no perfil, desde que haja necessidade”, afirmou. Em seguida, voltou a elogiar Pachequinho. “Ele foi para a Europa. Visitou e participou de dois grandes clubes da Europa, qualificando seus conhecimentos de futebol. Para nós, o Pachequinho está pronto. Ele é o nosso treinador”, concluiu.