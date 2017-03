Negociação para reativar o 'Jornal do Brasil' é interrompida

SÓ PODE SER PUBLICADO COM ASSINATURA FABIO VICTOR SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A negociação entre os empresários Omar Peres e Nelson Tanure para que o "Jornal do Brasil" volte a circular foi interrompida. O mais provável é que Peres não consiga subarrendar a marca do diário carioca de Tanure, que detém o direito de explorá-la comercialmente. No mês passado, Peres, mais conhecido pelo apelido de Catito, anunciou que havia se acertado com Tanure e que colocaria nas bancas uma nova versão em papel do tradicional diário carioca, fundado em 1891 e que foi um dos mais influentes do país entre os anos 1950 e 1980. Catito chegou a anunciar nomes que levaria para a nova Redação e a tiragem do novo "JB" (10 mil exemplares no começo, podendo chegar a 30 mil). Contatada pela reportagem, a assessoria de Tanure afirmou, por nota: "Não há nenhum acordo ou compromisso firmado pela sociedade licenciada [a empresa CBM, de Tanure] em relação à cessão do direito de exploração comercial da marca 'Jornal do Brasil' a terceiros". Informou ainda que "a Cia. Brasileira de Multimídia (CBM) não é titular da marca 'Jornal do Brasil' nem tampouco 'dona' do 'Jornal do Brasil'. É detentora do direito de exploração comercial da mencionada marca, por meio de um contrato licenciamento". Pelo que apurou a Folha, foi aberta sim uma negociação entre as partes. Mas o empresário Pedro Grossi, que administra o site do "JB" e é amigo de Tanure, se mostrou contrário às conversas e disse que sairia da função caso o negócio fosse fechado. Também não pegou bem na CBM a postura de Peres em anunciar como consumada uma negociação ainda em curso. Procurado nesta terça (21), Omar Peres afirmou: "O Nelson Tanure me pediu mais um tempo para dar prosseguimento à negociação. De minha parte não houve desistência, nem muito menos entendo que a negociação esteja encerrada. Mas depende do Nelson". A interlocutores, Peres se declarou frustrado e disse que tinha um contrato pronto com data marcada para assiná-lo e atribuiu o recuou à postura de Grossi. Grossi afirmou desconhecer qualquer negociação. "Não conheço esse assunto, é um assunto do senhor Nelson Tanure. Entrei como Pilatos no credo, desconheço o assunto." Mineiro radicado no Rio e empresário oriundo do setor naval, Peres passou a investir na noite carioca. É proprietário de restaurantes como La Fiorentina e Bar Lagoa. Está reformando, em sociedade com Ricardo Amaral, a boate Hippopotamus. Afirma ter preocupação em recuperar símbolos da cidade –e que daí viria seu interesse no "JB". Recentemente, comprou também o restaurante Piantella, ponto de encontro de políticos em Brasília.