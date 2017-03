Jamaica suspende importação de carne brasileira após operação da PF

SÃO PAULO, SP, E BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O Ministério da Indústria, Comércio, Agricultura e Pesca da Jamaica anunciou nesta terça-feira (21) que suspendeu temporariamente a importação de carne do Brasil. A decisão ocorre após a Polícia Federal deflagrar a operação Carne Fraca, que identificou um grupo de fiscais e executivos suspeitos de negociar propinas para liberar produtos fora das especificações sanitárias. O ministro da Indústria, Comércio, Agricultura e Pesca da Jamaica, Karl Samuda, convocou uma reunião de emergência com membros do Ministério na tarde desta terça para analisar a situação. Além disso, pretende se reunir com distribuidores e importadores locais de carne brasileira. Como precaução, todas as carnes brasileiras armazenadas no país serão descartadas. O governo jamaicano também determinou a realização de testes químicos na carne à venda no país. Na Argentina, o Ministério da Agroindústria emitiu um comunicado nesta terça afirmando que "considera prudente" a decisão do Ministério da Agricultura brasileiro de "autoexcluir" do comércio internacional os frigoríficos envolvidos no escândalo. O órgão afirma ainda que, diante desta situação, irá "incrementar ainda mais os habituais controles das mercadorias vindas do Brasil". E acrescentou que, por enquanto, "os controles realizados resultaram satisfatórios". CARNE BARRADA Também nesta terça, Hong Kong proibiu importações de carne brasileira. Hong Kong é o maior importador de carne bovina do Brasil e ocupa a segunda posição no ranking de carne de porco -331 mil toneladas e 164 mil toneladas em 2016, respectivamente. Os cinco países que interromperam o recebimento da carne bovina brasileira -Chile, China, Hong Kong, Egito e Argélia- somaram 55% das exportações do país no ano passado. Pelo menos 11 países já se manifestaram a respeito da carne bovina brasileira após a Operação Carne Fraca. Alguns, como o Chile, interromperam as importações. Outros, como a União Europeia, bloquearam a entrada de produtos de frigoríficos específicos (quatro ao todo). A Coreia do Sul havia proibido a importação de frango da BRF, mas reverteu a decisão após ter a confirmação por parte do Ministério da Agricultura brasileiro de que nunca adquiriu produto estragado do país. Com a ameaça de países estrangeiros barrarem produtos nacionais, o presidente Michel Temer afirmou que a descoberta de fraudes em frigoríficos nacionais causou um "embaraço econômico" para o Brasil. Temer falou a empresários e investidores em evento em São Paulo que as irregularidades descobertas pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal causaram um "grande alarde", mas voltou a minimizar o seu alcance no mercado brasileiro. A estratégia de mostrar que o problema é algo pontual tem sido seguida pelo governo para deter o impacto negativo frente ao mercado internacional.