Pezão não aparece em evento com Janot no Rio

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), não compareceu à cerimônia de repatriação ao Estado de recursos desviados recuperados pela operação Lava Jato. O evento ocorreu na tarde desta terça-feira (21), na sede do TRF (Tribunal Regional Federal), centro do Rio, e teve a presença do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A cerimônia marcou a repatriação de R$ 250 milhões do suposto esquema de desvios e pagamentos de propina em obras do Estado, cujo líder seria o ex-governador Sérgio Cabral, preso desde novembro. O dinheiro repatriado será utilizado no pagamento do 13º salário atrasado de 147 mil aposentados e pensionistas do Estado do Rio, que se encontra imerso em sua pior crise fiscal. Cabral é acusado de ser líder de esquema que cobrava até 5% das obras firmadas por empreiteiras no Estado, além de lavagem de dinheiro e ocultação de recursos no exterior. Dois de seus secretários também estão presos. Pezão não compareceu à cerimônia desta tarde. Ele já teve arquivada uma investigação na PGR, mas está na segunda lista de Janot, encaminhada ao STF (Supremo Tribunal Federal) na semana passada. Pezão foi vice-governador de Cabral nos dois mandatos e a acumulou também o posto de secretário de Obras. Em breve discurso, Janot afirmou que os R$ 250 milhões repatriados representam 250 milhões de sinais ao crime organizado, aqueles que "colocam a ousadia acima do poder público". "A sociedade não suporta mais esse tipo de situação. O Estado dobrou os joelhos [para a corrupção]. Quando o Rio dobra os joelhos, o Brasil dobra também", disse Janot. O dinheiro é proveniente de contas no exterior movimentadas por doleiros ligados ao esquema. Os valores tinham como beneficiários Sérgio Cabral, o operador Carlos Miranda e o ex-secretário de obras do Rio Wilson Carlos. Somente Cabral era dono, segundo os procuradores da Lava Jato, de U$ 80 milhões dos valores repatriados. Os valores são apenas referentes aos recursos ocultados no exterior. Ainda há valores a serem repatriados de desvios em obras de projetos como PAC das Favelas, reforma do Maracanã e o Arco Metropolitano. Nesses casos, a União também teria valores a receber, já que nessas obras teria havido desvios de recursos federais. A repatriação antes de sentenças condenatórias ocorre por decisão do juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, que concentra os processos referentes a operação Lava Jato no Rio. "Esse dinheiro volta para onde nunca deveria ter saído", disse Janot, que não falou com a imprensa. Em nenhum momento o nome do ex-governador Cabral foi citado no evento. Representando Pezão estava o procurador-geral do Estado do Rio, Leonardo Espíndola. Ele disse que a repatriação "contribui para minimizar os efeitos da crise". Ele evitou tecer comentários sobre o esquema de Cabral.