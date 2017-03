Grêmio 'esconde' substituto de Lucas Barrios

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O substituto de Lucas Barrios, que foi o substituto de Miller Bolaños, é um mistério. Na véspera do jogo contra o Novo Hamburgo, pela nona rodada do Gauchão, o Grêmio fez um treinamento quase todo sem a presença da imprensa. E na entrevista coletiva, Luan afirmou que não sabe qual função irá desempenhar. O camisa 7 pode voltar a ser atacante, próximo ao gol, ou então atuar um pouco mais recuado para ingresso de Everton ou Gastón Fernández.

"Nem eu sei que posição vou jogar. O Renato trabalhou algumas opções e ele vai dizer na preleção o time que joga", disse Luan após o treino. A atividade foi no gramado da Arena e ficou fechada por volta de 1h20. Quando os repórteres foram liberados, os jogadores já realizavam um trabalho recreativo. Sem nenhum esboço de time titular. Walter Kannemann e Ramiro chamaram atenção. Os dois estavam sentados ao lado de Renato Gaúcho quando da abertura dos portões para imprensa. E deixaram o gramado antes do final do treino. A dupla, contudo, está relacionada. Dos jogadores lesionados, nenhum retorna contra o Novo Hamburgo. Edílson sobrou novamente da lista de concentrados. Bem como Marcelo Grohe, que sentiu desconforto na coxa durante aquecimento na sétima rodada do estadual.

O Grêmio deverá jogar com: Léo; Léo Moura, Rafael Thyere, Walter Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson (Everton), Michel, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Everton (Gastón Fernández). Também foram relacionados Bruno Grassi, Bressan, Leonardo Gomes, Bruno Cortez, Kaio, Arthur, Ty Sandows e Fernandinho. O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo às 21h45 (Brasília) fora de casa. O time do Vale dos Sinos é o líder do Gauchão com 18 pontos e o Tricolor é o terceiro colocado, com 13 pontos.