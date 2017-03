Evento de moda plus size chega a Curitiba

Em pé, Daian Taborda, Michele Mara e Carine Luup. Sentadas, Ketlhen Felisbino e Isabelle Campestrini: mulherões (foto: Carolina Pastro)

Neste fim de semana, Curitiba sedia um evento de moda moda plus size, também chamado de tamanhos grandes ou especiais e que atende um público que usa roupas acima do tamanho 44. Esse mercado que, mesmo com a crise, apresenta crescimento anual de 6%, movimenta R$ 5 milhões por ano, revela que a vaidade e a beleza não tem tamanho e, mais do que nunca, cuidar e se sentir bem está na moda. É tendência.



O Mulherão Fashion Tour será realizado nos dias 24 e 25 de março, a capital paranaense. O evento será no Centro Europeu Batel das 11 às 20 horas. Em sua segunda edição, traz dois dias de desfiles, rodas de bate papo e marcas especializadas no segmento com lojas popup.



A idealização é de Renata Poskus, do Blog Mulherão, também responsável pelo Fashion Weekend Plus Size, em São Paulo. Contando com a coordenação da modelo e Miss Brasil Plus Size 2014, Isabelle Campestrini, e da produtora de eventos, Liliana Nakakogue.



“É uma oportunidade de conhecer as pessoas que movimentam o plus size em Curitiba, no Paraná e no Brasil”, diz Liliana.

O intuito principal é valorizar este mercado, bem como criar um espaço de diálogo e interação para suas consumidoras. “Será um momento único em que o público poderá interagir com quem faz a moda, criando a troca de ideias do que todos gostariam de ver no mercado”, completa.



Através da programação, são abordados a valorização de lojas e marcas que se dedicam a produção de peças para este público, bem como a quebra de padrões de beleza e a busca pela autoestima, através do conhecimento sobre si mesma.



De Curitiba, as marcas Vintage & Cats e Bambina fazem parte dos expositores, como também a Maria Abacaxita de São Paulo. Para se conectar com a internet, diversas blogueiras tem presença confirmada, como Bruna Scremim do blog Um Palpite, e Carol Lippman do Lady Fofa. No sábado, elas se reúnem a outras personalidades para um bate papo sobre auto estima.



Ainda haverão food trucks, sorteios e pocket shows de Michele Mara e Carine Luupp para entreter o público. A entrada é franca.



O Mulherão Fashion Tour convidou cinco mulheres inspiradoras de Curitiba para representar os diversos estilos femininos. A maquiadora, Daian Taborda, e as cantoras, Michele Mara e Carine Luup. Sentadas, a modelo, Ketlhen Felisbino e a Miss Brasil Plus Size, Isabelle Campestrini, posaram para o lançamento do evento na cidade.



SERVIÇO:

O que: Mulherão Fashion Tour

Quando: 24 e 25 de março das 11h às 20h

Onde: Centro Europeu Batel, Rua Benjamin Lins, 999

Quanto: Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

DIA 24, SEXTA-FEIRA

11h - Abertura

14h - Palestra Moda e Comunicação, Indumentária.info

15h30 - Palestra O mundo Plus Size, Renata Poskus e Liliana Nakakogue

16h30 - Workshop Auto Maquiagem

18h15 - Pocket show Carine Luup + Sorteios

19h15 - Desfile

20h - Encerramento

DIA 25, SÁBADO

9h - Oficina de Croqui Digital

12h30 - Desfile

14h30 - Mesa Redonda com os blogs Um Palpite e Lady Fofa

15h30 - Canal Moça Bonita, com Bruna Delezuck e Marília Campestrini

16h - Mesa Redonda com os blogs Dani Pink e Dani Valle

17h30 - Palestra Claudia Anschau

18h - Desfile

18h45 - Pocket show Michele Mara

20h - Encerramento