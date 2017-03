Sem descanso, Neymar treina normalmente pela seleção

GUILHERME SETO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal jogador da seleção brasileira, Neymar chegou a São Paulo na madrugada desta terça (21) queixando-se de cansaço. No entanto, não teve folga e treinou normalmente durante a tarde, antes da viagem a Montevidéu. A seleção enfrenta o Uruguai nesta quarta-feira (22), às 20h (horário de Brasília). O atacante do Barcelona foi um dos primeiros a entrar em campo para as atividades e mostrou bom humor.

Provocando o zagueiro Miranda, esbanjou habilidade em uma roda de "altinha", em que os jogadores passam a bola sem deixá-la tocar no chão. Durante as atividades do treino, ocupou a posição de costume, no lado esquerdo do campo, e arriscou alguns chutes em direção do goleiro Alisson. Em determinado momento, tentou aplicar uma "caneta" em Tite, mas foi desarmado pelo técnico de 55 anos. Neymar tem quatro gols nas eliminatórias, a metade do que tem o uruguaio Cavani, artilheiro do torneio.