Vladimir espera desbancar Vanderlei e critica pichadores da Vila

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Vladimir fala de seu concorrente Vanderlei como um ídolo, mas não esconde que espera assumir a posição de titular mesmo com o camisa 1 recuperado de lesão. No entanto, o técnico Dorival Júnior faz mistério em relação a quem defenderá o gol santista no duelo contra o São Bento, nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela décima rodada do Campeonato Paulista. "Vanderlei nos próximos jogos pode ser relacionado, é um ídolo, grande goleiro. Dorival não comentou nada ainda, sei a minha função. Estou focado apenas em ajudar, reverter essa situação independentemente do jogo ou da competição que eu vá atuar", afirmou Vladimir. "Agradeço o elogio, fico contente porque é fruto do nosso trabalho. Sei como é difícil substituir um ídolo, mas não posso ficar preocupado e acreditar no meu potencial. Um goleiro reserva tem que ter esperança, fazer boas atuações e se acontecer de permanecer como titular, tenho que dar sequência no trabalho", completou. Vladimir aproveita a sua experiência de clube – neste ano ele completa 10 anos de Santos – para defender o lateral Zeca, um dos alvos das pichações de vândalos na madrugada desta terça-feira. "Nós que jogamos em clube grande, ainda mais com resultados não favoráveis, esperamos cobrança. Há um tempo pessoal está procurando alguém para crucificar. Zeca é um baita jogador e tem nos ajudado muito. E é natural um lance em partida marcar o atleta positivamente ou negativamente. É uma crítica injusta porque estamos no começo da temporada. Nossa situação não é a que esperávamos. Tem muita coisa para acontecer e o Zeca vai nos ajudar bastante", disse. Além das pichações, o Santos enfrenta outra crise interna. O UOL Esporte revelou nesta terça-feira (21) que a diretoria santista deve direitos de imagem aos atletas e a premiação da classificação da Copa Libertadores da América para a comissão técnica, incluindo o técnico Dorival Júnior.