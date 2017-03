Espetáculo se passa em irônica e lúdica do rock (foto: Divulgação)

A banda curitibana Denorex 80 apresenta de amanhã até o dia 26 o espetáculo Fusca, Rock e Pornochanchada no Teatro Regina Vogue (Avenida Sete Setembro, 2775). O espetáculo começa às 21h30 e os valores variam de R$ 15 a R$ 38.



Numa irônica e lúdica atmosfera de rock, erotismo e reflexões traumáticas gerados pela implacável censura dos anos 70 — quatro intrigantes personagens vivenciam o cotidiano febril de cidadãos comuns, adaptados à ditadora realidade brasileira da época.



Maurício Vogue, o diretor e ator do espetáculo, atua há 20 anos como diretor e ator teatral, e já venceu sete troféus Gralha Azul, a maior premiação do teatro paranaense. E estará em cena com outros colegas do Denorex. Entre eles a atriz Rosana Stavis. Completam o quarteto no palco os artistas — também importados da banda — Gilson Fukushima e Sérgio Justen, que fazem a direção musical. A dramaturgia é assinada por Rhenan Queiroz.