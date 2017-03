Molejo leva as antigas ao Wood´s

O grupo de pagode que estourou nos anos 90, Molejo mostra pra valer com o sucesso Voltei! E nesta quinta, dia 23, na Wood´s de Curitiba.



Com mais de 1 milhão de plays no Spotify, Voltei é a nº 1 entre os happy hours. Voltei faz parte do repertório do Molejão desde 2010, ano de lançamento do DVD Ao Vivo com o mesmo título. Fofoca é Lixo é a mais nova música do repertório, lançada no dia 7 de outubro deste ano (2016). Se você é das antigas, talvez não conheça ainda os novos sucessos do Molejo… Mas saiba que as músicas que consagraram o grupo também estão no repertório dos shows Não era amor, era cilada. Molejão promete uma noite incrível com todos os sucessos (que são muitos, por sinal!), Dança da Vassoura, Brincadeira de Criança, Caçamba, Paparico, Samba Diferente, Xô Xô Tristeza, Samba Rock do Molejão… É tanto sucesso que vale muito a pena curtir a noite com Molejo. O show começa à meia-noite. Ingressos custam de R$ 35 a R$ 120.