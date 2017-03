Corinthians oferece jogadores ao Coritiba por dívida de Kazim

Guilherme (foto: Divulgação/Agência Corinthians/Daniel Augusto Jr)

DIEGO SALGADO E NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Buscando evitar uma disputa judicial pelo pagamento de R$ 1,2 milhão ao Coritiba pela contratação do atacante Colin Kazim, o Corinthians disponibilizou ao Coxa uma lista de jogadores que possam defender o clube paranaense na temporada 2017. O Timão não pagou a entrada e nem a primeira parcela combinadas com o Coxa por Kazim, o que fez com que o Alviverde cogitasse buscar os valores judicialmente.

Antes, porém, uma nova rodada de negociação foi aberta entre os clubes. Entre os nomes oferecidos ao Coritiba, está o do meia-atacante Guilherme, 28 anos, que nesta temporada atuou apenas três vezes com a camisa alvinegra.

O jogador chegou ao Corinthians no ano passado, após rápida passagem pela Turquia. Mas foi no Atlético Mineiro, em 2014, seu grande momento desde que explodiu no Cruzeiro em 2007: nas duas temporadas citadas fez 10 gols. Pelo Galo, conquistou as copas Libertadores e do Brasil.

Os clubes não falam abertamente da negociação, mas a reportagem apurou que o departamento de futebol do Coritiba está analisando as opções. Entretanto, o valor de R$ 1,2 milhão ainda é prioridade ao Coxa, que busca melhorar o caixa para a temporada.