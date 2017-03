Curitiba é Ytiba, a terra de muita água

Águas do lago do Parque Náutico, no Boqueirão: um dos trinta grandes lagos de Curitiba, a “terra da água’ (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba é uma palavra de origem tupi-guarani que quer dizer “grande quantidade de pinheiros, pinheiral”. Mas outro nome encaixaria com perfeição para a Capital Ytiba, que seria, em tradução livre, “terra de muita água”. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Água.

Segundo informações do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, órgão ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a Capital conta com 30 lagos, todos espalhados por parques da cidade, e com milhares de cursos de água (rios, córregos, riachos, ribeirões, entre outros corpos de água fluente).

A riqueza hidrográfica da cidade está espalhada por seis bacias — Atuba, Barigui, Belém, Iguaçu, Passaúna e Ribeirão das Padilhas. A principal delas é a do Rio Iguaçu, uma vez que é ali que todos os outros rios da cidade desaguam.

Para questão de controle, monitoramento de água e serviço de fiscalização, essas seis bacias foram divididas em 123 sub-bacias, que são áreas de drenagem dos afluentes do curso d’água principal com diversos outros cursos de água, que variam em número de acordo com o afloramento ou mesmo extinção desses cursos.



Degradados — Se por um lado Curitiba deve comemorar a situação privilegiada de sua hidrografia, por outro é necessário maior atenção por parte do Poder Público e da própria população. Segundo informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), entre 75% e 85% dos rios e lagos da Capital possuem um Índice de Qualidade de Água (IQA) considerado ruim ou péssimo.

Os dados do IAP, divulgados em 2015, revelam que dos dez locais pesquisados, nove estavam em condições de degradação. O Parque São Lourenço e o Passeio Público, por exemplo, aparecem em condição “muito ruim/muito poluído” desde 2001. Já o Parque Tanguá, que possui a melhor condição entre os parques da cidade, aparece como “moderadamente degradado/aceitável”. Entretanto, viu sua situação piorar neste período, com o IQA subindo de 3,4 para 3,5, atingindo o limite entre “moderadamente degradado” e “criticamente degradado a poluído”.

Estado e Prefeitura unidos pelo Rio Belém

No mês passado, a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado uniram forças na tentativa de recuperar e revitalizar o Rio Belém e o Rio Iguaçu. É que foi assinado um termo de cooperação técnica entre o município e o Governo do Paraná dentro do Plano Integrado de Revitalização do Rio Belém e do Rio Iguaçu.

Com o projeto, espera-se melhorar as condições de drenagem, redução e controle de cheias, recarga de aquíferos subterrâneos, despoluição hídrica, entre outros benefícios sócio-ambientais. Os trabalhos estão sendo feitos desde 2015 e, no caso do Rio Iguaçu, cuja situação é mais complexa por ser onde todos os outros rios curitibanos desaguam, a expectativa é conseguir a revitalização total em 40 anos.

Data — No dia 22 de março de 1992, quando instituiu o Dia Mundial da Água, a ONU também promulgava a “Declaração Universal dos Direitos da Água”, que em seu artigo 1º determina que “a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos”.

Capital tem situação hídrica privilegiada

Com tamanha riqueza hídrica, Curitiba pode se vangloriar por viver uma situação tranquila com relação ao abastecimento de água. É que o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC), que atende também municípios da região metropolitana, possui vazão atual de 9.495 litros por segundo, sendo deste total 6.267 l/s para Curitiba. O potencial de exploração, porém, é ainda maior, chegando a 11.695 l/s.

Mas não é só isso. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento (PMS), o sistema de reservação, que recebe água tratada, é composto de 49 reservatórios, sendo 22 situados em Curitiba, com capacidade para 266.250 m³. Esse volume, se considerado globalmente, atende a demanda atual e futura estimada até 2038.

Há, contudo, necessidade pontual de aumento de reserva em sete reservatórios — Portão, Cajuru, Bacacheri, Santa Felicidade, Campo Comprido e Pinheirinho. Curitiba e região estão servidos por quatro grandes resevatórios — Iraí, Piraquara I e II e o Passaúna.