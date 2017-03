Trump pressiona partido por reforma da saúde

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou os republicanos no Congresso norte-americano e alertou que eles podem perder assentos na Casa no próximo ano, caso não apoiem a reforma do programa de saúde, que visa acabar com o Obamacare - uma promessa de campanha de Trump. O presidente foi até o Capitólio, uma medida não tão comum, e se reuniu à portas fechadas com lideranças do partido. A votação ocorre amanhã e diversos republicanos não concordam com a totalidade do plano. Na segunda-feira, alguns membros do partido divulgaram uma proposta de reforma, na tentativa de angariar mais votos a favor. Se o projeto não for aprovado amanhã, as políticas do novo governo podem perder força e demorar meses para ocorrer, o que deve atrasar a aguardada reforma tributária para 2018, ou mesmo ameaçar sua aprovação. O apoio do partido ao projeto de reforma da saúde perdeu força na semana passada, quando uma análise de um comitê bipartidário do Congresso estimou que o novo programa faria 24 milhões de pessoas ficarem sem plano de saúde em uma década.

Nepotismo

França — O ministro do Interior da França, Bruno Le Roux, pediu demissão ontem, após a revelação de que ele usou dinheiro público para empregar as filhas em seu escritório no Legislativo. É a segunda vez nos últimos meses no país onde uma controvérsia do tipo sacode a política francesa. Promotores apresentaram acusações preliminares contra o candidato presidencial François Fillon por uso de fundos públicos para financiar empregos falsos para sua família. Fillon afirma que os parentes trabalharam e se recusou a renunciar à candidatura.

Eletrônicos

Reino Unido — O governo britânico, alegando questões de segurança, decidiu que passageiros que embarcam para o Reino Unido a partir de seis países do Oriente Médio e norte da África não poderão levar na bagagem de mão qualquer tipo de telefone, laptops ou tablets maiores do que 16 centímetros de comprimento, por 9,3 cm de largura e 1,5 cm de profundidade. Todos esses dispositivos precisarão ser colocados na bagagem de porão ainda antes de passar pela segurança. As restrições normais de bagagem de cabine continuarão a ser aplicadas.

Califado

Nigéria — O líder do grupo extremista Boko Haram, Abubakar Shekau, jurou continuar os ataques até que ele estabeleça um califado islâmico na África Ocidental e Central. No vídeo de 27 minutos, Shekau diz que seus militantes continuarão a atacar a cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, com ataques suicidas e bombardeios até que o país aceite os caminhos do Islã e suas regras constitucionais. Shekau negou a acusação do vizinho Camarões de que neste mês 60 de seus homens foram mortos e 5.000 pessoas foram resgatadas de cativeiros.

Ira

Irlanda — Martin McGuinness, antigo comandante do Exército Republicano Irlandês (IRA) e ex-vice-primeiro-ministro da Irlanda do Norte, morreu aos 66 anos, informou ontem o partido republicano Sinn Féin em comunicado no Twitter. Segundo o partido, ele morreu após uma breve doença. Ele sofria de amiloidose, uma doença rara que causa o acúmulo proteico anormal em diversos órgãos e tecidos celulares. A doença degenerativa afetou seu coração. A quimioterapia é necessária para combater rapidamente a formação de depósitos de proteínas.