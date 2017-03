Greca propõe fundo de pensão e alíquotas maiores

Rauen, do IPMC: se nada for feito haverá colapso (foto: Levy Ferreira/SMCS/divulgação)

A gestão do prefeito Rafael Greca (PMN) anunciou nesta terça-feira (21) que deve encaminhar nos próximos dias à Câmara Municipal de Curitiba uma proposta de reforma da previdência dos servidores públicos da Capital, como parte do ajuste fiscal da atual administração para equilibrar as contas do município. Entre as mudanças estão o aumento da alíquota de contribuição dos servidores e a criação de um fundo de pensão, para bancar as aposentadorias acima do teto do INSS, hoje de R$ 5.531,31.

Pela proposta, as alíquotas descontadas dos salários dos servidores vão aumentar em 0,5 ponto porcentual ao ano a partir de 2018, passando dos 11% atuais para 14% em 2023. O aumento será maior no caso da contribuição patronal da prefeitura, que passará dos atuais 22% para 23% em 2018, com aumentos de um ponto porcentual ao ano atéo o teto de 28%.

A prefeitura alega que sem esses ajustes, não há como criar o lastro financeiro necessário para garantir o pagamento das aposentadorias futuras. Segundo o município, dessa forma, os aportes crescem numa média de R$ 500 milhões por ano, equacionando a situação de déficit atuarial em 35 anos.

A administração municipal argumenta ainda que a reforma não mexe em nenhum direito adquirido nem no formato de aposentadorias que o Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) cobre para os beneficiários atuais. “Sem mudanças urgentes, o IPMC perderá sua capacidade de honrar os compromissos com pagamento de aposentadorias num curto espaço de tempo”, alerta do presidente do órgão, José Luiz Costa Taborda Rauen.

Além disso, caso a situação atual se mantenha, alega a prefeitura, o peso crescente dos gastos com previdência para o Orçamento do município inviabilizará o fechamento de suas contas – até 2023, os repasses apenas para o sistema passariam dos atuais 18,8% para 27,2% do Orçamento. “Isso é insustentável sob qualquer ponto de vista. O IPMC está sangrando na UTI”, compara Rauen. “Se nada for feito, ele vai se inviabilizar e inviabilizar o município como um todo”, afirma.

Uma das principais distorções que levaram o instituto para a situação atual, diz a prefeitura, é a proporção entre servidores ativos e inativos: dois por um. São 32 mil ativos e 16 mil inativos, sendo que a média salarial dos inativos é maior do que a dos ativos – R$ 4.683,00 contra R$ 4.612,00.

De acordo com Rauen, a proporção deveria ser de quatro servidores da ativa para cada inativo, para que o sistema fosse sustentável.

Colapso

A situação que já é grave pode ficar ainda pior, afirma o Executivo, uma vez que há 8 mil servidores próximos da aposentadoria – 4 mil deles entram nesta situação em 2017. Caso todos optem por se aposentar, o número de inativos cresceria 50%, para 24 mil, levando a proporção entre ativos e inativos para um por um, o que significaria o colapso do sistema. Os repasses da Prefeitura para o instituto pode subir até 2023 para 27,2% do Orçamento total do município, se não houverem mudanças, diz o Executivo.

O município também está solicitando a devolução das contribuições patronais feitas de forma irregular pela Prefeitura para os servidores inativos nos últimos cinco anos. Essa situação ocorreu porque a administração prosseguiu bancando essas contribuições mesmo depois que a Lei 11.983/06 estabelecer que elas seriam restritas aos servidores ativos.

Teto

O Fundo de Pensão que deverá ser criado não será obrigatório, diz a prefeitura. Os servidores com salário até o teto do INSS (R$ 5.531,31) continuariam no IPMC. O fundo vai atender os servidores com remuneração acima do teto do INSS, além de comissionados e vereadores. Caso esses novos servidores optem por continuar só no IPMC, poderão fazê-lo, mas terão os benefícios limitados ao teto. O fundo garantirá rendimentos acima desse teto, diz a prefeitura.

Casa diz que votará sem pressa

O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Serginho do Posto (PSDB), garantiu ontem que a reforma da previdência proposta pelo prefeito Rafael Greca (PMN) não será votada em regime de urgência. Segundo ele, a tramitação terá tempo suficiente para que as mudanças sejam discutidas com todos os interessados.

“Quero deixar todos tranquilos, dizer que vamos debater o tema com serenidade e seriedade. Faremos um debate muito franco, aberto e responsável, pois atinge todos os servidores de Curitiba”, afirmou o tucano. “Convocaremos todos os secretários municipais envolvidos, que terão que vir aqui e prestar contas sobre a necessidade da mudança”, disse. O presidente da Câmara confirmou a expectativa de essas mudanças serem protocoladas ainda nesta semana.

A vereadora professora Josete (PT) criticou a suposta falta de diálogo na elaboração da proposta. Segundo ela, as medidas não foram debatidas com os sindicato. O líder do prefeito, Pier Petruzziello (PTB) rebateu dizendoque os sindicatos faltaram em reunião realizada na véspera no IPMC, para tratar das medidas.