BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (21) que vai retirar servidores públicos estaduais e municipais da proposta de reforma da Previdência. "Reforma da Previdência é para servidores federais", afirmou em pronunciamento no Palácio do Planalto junto a parlamentares da base aliada. Policiais militares já estavam fora da proposta, mas várias outras categorias de servidores de governos regionais seriam atingidas pelas mudanças. Conforme antecipado pela Folha de S.Paulo, deputados federais buscavam empurrar a tarefa de definir as regras para a categoria para as assembleias estaduais. Segundo eles, a manobra facilitaria a aprovação do projeto de reforma da Previdência ao aliviar a pressão de categorias numerosas.