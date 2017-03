A ex-ministra da Agricultura, senadora Kátia Abreu (PMDB/TO) contou ontem ter sido pressionada por deputados federais do Paraná para manter no cargo de superintendente do ministério no Estado, Daniel Gonçalves Filho, preso na Operação Carne Fraca, acusado de comandar um esquema de fraude na fiscalização de frigoríficos. Abreu – que foi ministra da área no governo Dilma Rousseff (PT) – disse, em discurso na tribuna do Senado, que o senador Roberto Requião (PMDB) abriu mão da indicação para o cargo em favor dos deputados federais do Paraná.

“Marginal”

Segundo a ex-ministra, dois deputados do Estado teriam insistido na manutenção de Daniel Gonçalves mesmo depois de ele já responder processos administrativos por suspeitas de corrupção no cargo. “Mas esse cidadão que foi nomeado tinha processos administrativos no Ministério e eu nunca vi em todo o período que lá estive e nunca tive notícias de uma pressão tão forte para não tirar esse bandido de lá. E eu tenho que ser sincera porque são dois deputados do meu partido. Mas insistiram para que a lei não fosse cumprida ao ponto de eu ter que ligar para a presidente Dilma e dizer a ela da minha decisão de demitir”, disse ela. “Mas foram dias de pressão no ministério buscando processo para defender esse marginal”, afirmou a peemedebista.

Responsabilidade

No discurso, a ex-ministra não apontou diretamente os nomes dos deputados. Nas investigações da operação “Carne Fraca”, a Polícia Federal apontou que a indicação de Daniel Gonçalves seria responsabilidade da bancada federal do PMDB do Paraná, e que entre os que defenderam a nomeação dele estariam o atual ministro da Justiça, Osmar Serraglio e o deputado federal Sérgio Souza. Em nota, Serraglio afirmou no final de semana que a indicação seria de toda a bancada do PMDB no Estado. O mesmo alegou Souza à imprensa.

Devolução

O presidente da Câmara de Itapejara do Oeste em 2008, Aldecir Pegorini, e os demais vereadores da legislatura vão ter que devolver R$ 4,2 mil ao cofre do município que receberam a mais de salário irregularmente. A decisão é do Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregulares as contas daquele ano da Câmara, impôs o ressarcimento e aplicou duas multas, que somam R$ 1.880,94, ao então presidente do Legislativo da cidade.

Excedente

Investigação do TCE apontou que os nove vereadores da Câmara, incluindo o presidente, obtiveram remuneração acima do limite legal em 2008. Pegorini recebeu R$ 595,22 a mais. Os demais parlamentares, R$ 463,05 cada um.

“Fim de feira”

As Promotorias de Justiça de Araucária (região Metropolitana de Curitiba), e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público deflagaram ontem a segunda fase da Operação “Fim de Feira”, que investiga irregularidades no transporte coletivo da cidade. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, seis de busca e apreensão, além de três conduções coercitivas. Entre os crimes investigados, foram identificados até o momento atos de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Afastado

A primeira fase da Operação Fim de Feira foi deflagrada em dezembro do ano passado, ocasião em que o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a prisão preventiva do então prefeito de Araucária, junto com seu afastamento do cargo. Na época, também foi preso temporariamente o ex-secretário de Fazenda do município, além de outras pessoas.